В космосе обнаружен необычный взрыв
Он связан с формированием новой звезды.
Он связан с формированием новой звезды.
Японские и австралийские астрономы зафиксировали в космосе очень редкий взрыв, который поможет им понять, как формируются массивные звезды, сообщает Conversation.
Процесс формирования этих объектов до сих пор не до конца понятен. Почти все массивные звезды расположены очень далеко от Солнечной системы. Кроме того, они образуются в непосредственной близости от других массивных звезд, что затрудняет их изучение.
Согласно ведущей теории, зарождающаяся звезда «тянет» материал из окружающего диска газа и пыли. Этот процесс приращения известен как аккреция. Астрономы обнаружили, что она происходит с разной интенсивностью. Иногда формирующаяся звезда поглощает огромное количество вещества, и тогда говорят об аккреционном всплеске.
После обнаружения первого аккреционного всплеска в 2016 году астрономы со всего мира согласились координировать усилия для новых подобных наблюдений. Это привело к созданию Организации по изучению мазеров (Maser Monitoring Organisation). Мазер — это микроволновый (радиочастотный) эквивалент лазера. Мазерное излучение в космосе наблюдают с помощью радиотелескопов.
Мазерная вспышка может быть признаком необычного события, такого как образование звезды. С 2017 года радиотелескопы в Японии, Польше, Италии, Китае, России, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке совместно работают над обнаружением аккреционных всплесков.
Последующие наблюдения в Австралии зафиксировали тепловую волну, идущую от источника и проходящую через окрестности формирующейся звезды. Такой взрыв может длиться от двух недель до нескольких месяцев.
Подобные взрывы не наблюдались в предыдущих двух аккреционных всплесках в массивных звездах. Это может означать, что астрономы обнаружили новый тип аккреционного всплеска. Возможно, существуют и другие разновидности таких всплесков, чьи свойства зависят от массы и стадии эволюции звезды.
Хотя взрывная активность ослабла, мазеры
Анна Лысенко