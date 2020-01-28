Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: Кто придумал слово?Сможете угадать, кто придумал известное слово?
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
31Правительство Михаила Мишустина
12:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе обнаружен необычный взрыв

Он связан с формированием новой звезды.

Источник: Katharina Immer/JIVE
Читайте также
Обнаружена новая звезда-вампир

Японские и австралийские астрономы зафиксировали в космосе очень редкий взрыв, который поможет им понять, как формируются массивные звезды, сообщает Conversation.

Процесс формирования этих объектов до сих пор не до конца понятен. Почти все массивные звезды расположены очень далеко от Солнечной системы. Кроме того, они образуются в непосредственной близости от других массивных звезд, что затрудняет их изучение.

Согласно ведущей теории, зарождающаяся звезда «тянет» материал из окружающего диска газа и пыли. Этот процесс приращения известен как аккреция. Астрономы обнаружили, что она происходит с разной интенсивностью. Иногда формирующаяся звезда поглощает огромное количество вещества, и тогда говорят об аккреционном всплеске.

До сих пор ученые наблюдали только три таких невероятно редких события.

После обнаружения первого аккреционного всплеска в 2016 году астрономы со всего мира согласились координировать усилия для новых подобных наблюдений. Это привело к созданию Организации по изучению мазеров (Maser Monitoring Organisation). Мазер — это микроволновый (радиочастотный) эквивалент лазера. Мазерное излучение в космосе наблюдают с помощью радиотелескопов.

Мазерная вспышка может быть признаком необычного события, такого как образование звезды. С 2017 года радиотелескопы в Японии, Польше, Италии, Китае, России, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке совместно работают над обнаружением аккреционных всплесков.

В январе 2019 года японские астрономы заметили, что одна массивная протозвезда G358-MM1 проявила признаки новой активности. Мазерное излучение объекта за короткий период времени стало значительно ярче.
Читайте также
Астрономы нашли источник загадочного радиоимпульса

Последующие наблюдения в Австралии зафиксировали тепловую волну, идущую от источника и проходящую через окрестности формирующейся звезды. Такой взрыв может длиться от двух недель до нескольких месяцев.

Подобные взрывы не наблюдались в предыдущих двух аккреционных всплесках в массивных звездах. Это может означать, что астрономы обнаружили новый тип аккреционного всплеска. Возможно, существуют и другие разновидности таких всплесков, чьи свойства зависят от массы и стадии эволюции звезды.

Хотя взрывная активность ослабла, мазеры по-прежнему намного ярче, чем до взрыва. Астрономы с интересом следят, произойдет ли подобный взрыв снова и, если да, то в каком масштабе.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Умершая через пять дней после родов женщина спасла 12 жизней Американка завещала нуждающимся свои органы, включая сердце и легкие.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 137
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 94
Идиотская ситуация! 76
Тема № 3. От 27.01.2020. 75
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Психолог рассказала, как быстро успокоиться в любой ситуации О простых приемах, которые помогут снизить накал эмоций, рассказывает психолог фонда «Свет в руках»
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»