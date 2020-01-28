Погодные приметы на 28 января: наблюдаем за звездами
Сегодня можно сделать прогноз на все лето.
Сегодня можно сделать прогноз на все лето.
28 января православная церковь чтит память святого Павла Фивейского. В народном календаре этот день считался переломом зимы, так как дни становятся длиннее, а весна уже близко.
Наши предки верили, что ветреная погода в этот день предвещает сырой год. Кроме того, по погоде 28 января можно узнать погоду и на все лето. К примеру, ясный день — к жаре и засухе, осадки — к дождю, а ветер — к холоду.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни можно посмотреть на небо.
Если тучи плывут с севера, то стоит готовиться к затяжным морозам. А если днем вьюга, то ночью будет похолодание.
Сделать прогноз на ближайшие дни можно, наблюдая за поведением птиц. Снегири громко щебечут — к перемене погоды. Воробьи сидят стаями на деревьях и молчат — к снегу. Вороны громко каркают — к оттепели, а если они спрятались — к похолоданию.
Екатерина Гура