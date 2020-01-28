В Казахстане выпало рекордное количество снега (видео)
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в стране еще несколько дней.
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в стране еще несколько дней.
Сразу несколько городов Казахстана в конце января практически полностью занесло снегом, а трасса Караганда — Астана просто перестала существовать. Машины оказались погребены под огромным слоем снега, так что многие водители просто бросали авто и добирались до ближайших населенных пунктов пешком.
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По прогнозам синоптиков, холодная погода с метелями продержится в стране еще несколько дней.
Напомним, что недавно сильные снегопады также прошли в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Высота сугробов там превышала два метра.
Екатерина Гура