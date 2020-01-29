Обнаружено необычное северное сияние (видео)
Это новый тип, ранее не известный науке.
Это новый тип, ранее не известный науке.
Благодаря наблюдениям астрофотографов физики открыли совершенно новый вид полярного сияния, который прозвали «дюнами».
Красивый атмосферный феномен, замеченный в Финляндии, имеет вид светящихся волн.
Физик Минна Палмрот из Хельсинкского университета обратила внимание на фото и видео «дюн» еще несколько лет назад во время работы над путеводителем по северному сиянию. Они не были похожи ни на один известный тип этого явления.
Позже финские охотники за северным сиянием прислали ей новые фото и видео «дюн», чтобы физики смогли лучше исследовать феномен.
По словам ученых, «дюны» появляются на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы и видны одновременно из разных мест в Финляндии и Швеции. Явление было зарегистрировано семь раз. Оно появляется, когда волны атомов кислорода возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром, создавая светящуюся волну, похожую на дюну.
Подробные результаты исследования «дюн» опубликованы в AGU Advances.
Анна Лысенко