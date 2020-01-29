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12:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 января: определяем, каким будет лето

А прогноз на ближайшие дни можно сделать, посмотрев на небо.

Источник: @melissaaskew

29 января православные христиане вспоминают апостола Петра. В народе этот день получил название Петр-полукорм из-за того, что обычно к этому времени заканчивается половина запасов корма для домашнего скота.

По разным природным приметам в этот день можно предсказать погоду на ближайшее время и предстоящее лето.

Так, если 29 января на улице мороз, то лето будет жарким, а если метель, то дождливым. Если на улице много снега — весна будет ранней, теплой и с обилием зелени.

Северный ветер в Петров день предвещает похолодание. Туман в ночное время — к ясной погоде. Если на небе месяц яркий, то стоит готовиться к морозам. Такой же прогноз можно сделать, если солнце на закате красного цвета.

Екатерина Гура

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