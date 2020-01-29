Погодные приметы на 29 января: определяем, каким будет лето
А прогноз на ближайшие дни можно сделать, посмотрев на небо.
А прогноз на ближайшие дни можно сделать, посмотрев на небо.
29 января православные христиане вспоминают апостола Петра. В народе этот день получил название
По разным природным приметам в этот день можно предсказать погоду на ближайшее время и предстоящее лето.
Северный ветер в Петров день предвещает похолодание. Туман в ночное время — к ясной погоде. Если на небе месяц яркий, то стоит готовиться к морозам. Такой же прогноз можно сделать, если солнце на закате красного цвета.
Екатерина Гура