Штормовой ветер едва не опрокинул лайнер в Норвегии (видео)
Героическая борьба со стихией.
Героическая борьба со стихией.
Экспедиционное судно MS Nordnorge с большим трудом пришвартовалось в порту норвежского города Будё.
Штормовой ветер, усилившийся до 30−35 метров в секунду, грозил опрокинуть корабль. Экипаж вынужден был использовать двигатели на полную мощность, чтобы предотвратить столкновение с берегом, но избежать удара все равно не удалось.
«Когда мы вошли в гавань, было тихо, но потом подул сильный ветер с
Анна Лысенко