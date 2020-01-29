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16:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Штормовой ветер едва не опрокинул лайнер в Норвегии (видео)

Героическая борьба со стихией.

Экспедиционное судно MS Nordnorge с большим трудом пришвартовалось в порту норвежского города Будё.

Штормовой ветер, усилившийся до 30−35 метров в секунду, грозил опрокинуть корабль. Экипаж вынужден был использовать двигатели на полную мощность, чтобы предотвратить столкновение с берегом, но избежать удара все равно не удалось.

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«Когда мы вошли в гавань, было тихо, но потом подул сильный ветер с северо-запада, — рассказал шкипер Тормонд Карлсен изданию Maritime Bulletin. — Нам нужно было просто удержать корабль на месте, и мы использовали для этого всю мощь двигателей».

Анна Лысенко

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