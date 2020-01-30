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12:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 января: определяем, когда наступит весна

Ясная и теплая погода в этот день предвещает сильные морозы.

Источник: @gaspanik

30 января православная церковь почитает память Антония Великого. В народном календаре этот день получил название Антон Перезимник.

Чтобы узнать погоду на ближайшее время и весну, наши предки наблюдали за природными явлениями. Так, если 30 января стоит ясная и безветренная погода, стоит готовиться к морозам. Оттепель в этот день также предвещает скорое сильное похолодание. Ясную и морозную погоду можно ждать, если у месяца круглые рога, а сам он яркий.

А чтобы узнать, когда наступит весна, нужно понаблюдать за солнцем и осадками. Если солнце показалось сквозь тучи только в полдень — весна будет ранняя, а если на Антонов день идет снег — поздняя.

Екатерина Гура

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