Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Золотой глотокСколько на самом деле стоит чашка кофе?
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
12Юбилей Игоря Николаева
03:21 (мск), источник: Российская газета

Февраль в России окажется теплее нормы на 13 градусов

Последний зимний месяц будет холоднее супертеплого января, но намного теплее своей климатической нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 56% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по уточненному прогнозу, в феврале температура на европейской территории страны превысит норму на 9 градусов. А на азиатской территории — на 11−13 градусов. Это, прежде всего, касается Красноярского края, запада Якутии, Иркутской области.

Читайте также
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Выше нормы будет на юге европейской территории России, в Западной Сибири. Севернее Москвы и в Якутии около нормы, а на Чукотке, Камчатке заметно ниже нормы.

Дефицит осадков прогнозируется от севера Красноярского края, во всей Якутии и в Хабаровском крае. А на европейской территории в регионах центрального Черноземья ожидается избыток осадков. Это касается Ставропольского края и Нижнего Поволжья. Много осадков также возможно выпадет на юге Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье, в Читинской области. На остальной территории осадки будут в пределах нормы.

В ближайшие дни в центральных областях будет тело — выше нормы на 7−8 градусов.

Хотя ночные температуры будут со знаком минус, а дневные колебаться в пределах нулевой отметки. Это, по словам синоптика, позволит снегу не таять. Можно будет кататься на лыжах.
Читайте также
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы

«Высота снега сейчас 7−8 сантиметров, намного ниже нормы, которая для этого времени года для центра России составляет 30 сантиметров, но снег плотный. Поэтому можно смело вставать на лыжи, не боясь провалиться. И на санках можно кататься», — добавил Вильфанд.

По предварительным расчетам, после пятого февраля можно ждать небольшого понижения температуры — ночью до минус 7−10 градусов, а днем до минус 4−5 градусов. Но это все равно выше нормы на 2−5 градусов.

«При нынешней супертеплой зиме это, действительно, будет ощущаться, как приход холодов. Разбаловала нас нынешняя зима», — заметил синоптик.

Обычно в феврале преобладающая температура в центральных областях по ночам составляет от минус 7 до 12 градусов, днем от 0 до 6 мороза. Но в этом феврале оттепели будут частыми. Хотя ожидаются и периоды ночного похолодания до минус 15−17 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Раскрыта тайна аномально теплой зимы в России
Во время загрузки произошла ошибка.
12 января© Ньюстюб
 Февраль в России окажется теплее нормы на 13 градусов
Владимир Путин призвал решать проблемы с учетом мнения граждан
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Женщина погибла в попытках сделать фото
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»