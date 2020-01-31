Погодные приметы на 31 января: готовимся к морозам
По природным явлениям можно определить, когда придет весна.
По природным явлениям можно определить, когда придет весна.
31 января православная церковь вспоминает Афанасия Великого. В народе считается, что с этого дня начинаются «афанасьевские морозы», которые обычно длятся около недели.
Однако более точный прогноз погоды наши предки делали благодаря народным приметам. Так, если на Афанасьев день идет метель — весна будет поздней, а морозы продлятся еще долго. А если в полдень видно солнце — весна, наоборот, будет ранняя.
Если 31 января вокруг солнца и луны видно появилось гало — стоит ждать сильных морозов. Чистое небо при заходе солнца — холода продержатся еще очень долго. Об этом же говорят и вороны, которые кружат в небе стаей.
Екатерина Гура