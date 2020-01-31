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12:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 января: готовимся к морозам

По природным явлениям можно определить, когда придет весна.

Источник: @thomholmes

31 января православная церковь вспоминает Афанасия Великого. В народе считается, что с этого дня начинаются «афанасьевские морозы», которые обычно длятся около недели.

Однако более точный прогноз погоды наши предки делали благодаря народным приметам. Так, если на Афанасьев день идет метель — весна будет поздней, а морозы продлятся еще долго. А если в полдень видно солнце — весна, наоборот, будет ранняя.

Если 31 января вокруг солнца и луны видно появилось гало — стоит ждать сильных морозов. Чистое небо при заходе солнца — холода продержатся еще очень долго. Об этом же говорят и вороны, которые кружат в небе стаей.

Екатерина Гура

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