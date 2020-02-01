Гидрометцентр: в Центральной России резко похолодает
Ночью температура может опуститься до 11 градусов.
Ночью температура может опуститься до 11 градусов.
С середины следующей недели в центральных областях европейской части России начнется похолодание, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Днем температура повысится до плюс одного, пройдет небольшой снег.
К 5 февраля похолодает до минус
К выходным станет теплее: в субботу, 8 февраля, прогнозируется от минус одного до минус шести, в воскресенье днем температура поднимется до плюс одного.