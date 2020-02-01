Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
31Правительство Михаила Мишустина
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
14:14 (мск), источник: BFM.ru

Гидрометцентр: в Центральной России резко похолодает

Ночью температура может опуститься до 11 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 93% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

С середины следующей недели в центральных областях европейской части России начнется похолодание, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, неделя начнется с практически весенней погоды, но уже с 4 февраля на севере Центрального федерального округа ночью похолодает до минус пяти.

Днем температура повысится до плюс одного, пройдет небольшой снег.

К 5 февраля похолодает до минус шести-одиннадцати ночью и минус трех-восьми днем. В четверг и пятницу ночью температура опустится до девяти-одиннадцати градусов ниже нуля, а днем будет от минус пяти до минус десяти.

К выходным станет теплее: в субботу, 8 февраля, прогнозируется от минус одного до минус шести, в воскресенье днем температура поднимется до плюс одного.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Фатальный недосмотр или случайная авария: подробности трагедии в Забайкалье
Будет ли сформировано единое правительство России и Белоруссии?
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
С Праздником! 145
Что опять с нашими чиновниками? 89
На замену треногам 85
Проект нового КоАП. 75
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Особенность новых фильмов о войне, из-за которой люди приходят в ярость
Названа болезнь, убившая протоиерея Всеволода Чаплина
«Грандиозный опрос»: новый способ развода уже обобрал тысячи россиян
Gnezdo.ru
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
СМИ сообщили о смерти священника Всеволода Чаплина
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Новости партнеров
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Последние новости электромобилей
Портал об электротранспорте
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»