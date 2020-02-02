Погодные приметы: каким будет февраль
В народе делали прогнозы на Масленицу и весну.
В народе делали прогнозы на Масленицу и весну.
По погоде 2 февраля узнавали, каким будет весь месяц. Если метет метель — снегопады продлятся всю оставшуюся зиму. Кроме того, какой день, такая и Масленица, подметили в народе.
Наблюдая за погодой, пытались угадать, какой будет весна. Если в полдень солнечно и тепло, она будет ранней. Вьюга — к холодной весне с частыми метелями. Пасмурная погода — к долгим заморозкам весной.
Можно узнать и о погоде на ближайшие дни. Изморозь — к ночным заморозкам, багряный закат — к метелям, домашние животные ведут себя беспокойно — к перемене погоды.