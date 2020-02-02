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16:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралийские эму обрадовались долгожданному дождю (видео)

После сильнейшей засухи на острове Кенгуру близ побережья Южной Австралии наконец-то прошел дождь. Животные обрадовались ему не меньше, чем люди.

Местная жительница Бев Тернер заметила, как два эму купаются в небольшом водоеме, образовавшемся после ливня. «Еще два часа назад этот пруд был сухой как лист», — прокомментировала она.

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Ранее парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге поделился невероятными кадрами, на которых кенгуру, вомбат и коала радуются ливню.

Жители Австралии также массово делятся снимками того, как на обожженной земле, деревьях и пастбищах страны после дождя появляются первые ростки.

Засуха и лесные пожары длились в Австралии с августа. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га. Жертвами огня стали 25 человек и не менее миллиарда животных. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.

Анна Лысенко

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