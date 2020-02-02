Австралийские эму обрадовались долгожданному дождю (видео)
После сильнейшей засухи на острове Кенгуру близ побережья Южной Австралии
После сильнейшей засухи на острове Кенгуру близ побережья Южной Австралии
Местная жительница Бев Тернер заметила, как два эму купаются в небольшом водоеме, образовавшемся после ливня. «Еще два часа назад этот пруд был сухой как лист», — прокомментировала она.
Ранее парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге поделился невероятными кадрами, на которых кенгуру, вомбат и коала радуются ливню.
Жители Австралии также массово делятся снимками того, как на обожженной земле, деревьях и пастбищах страны после дождя появляются первые ростки.
Засуха и лесные пожары длились в Австралии с августа. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га. Жертвами огня стали 25 человек и не менее миллиарда животных. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.
Анна Лысенко