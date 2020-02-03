Погодные приметы на 3 февраля: определяем морозы по солнцу
В этом помогут восходы и закаты.
В этом помогут восходы и закаты.
3 февраля православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника и святого Максима Грека.
Погоду на ближайшее время и на несколько месяцев вперед наши предки определяли с помощью различных народных примет.
Считалось, что, если на Максимов день стоит ясная и теплая погода, то и весна будет ранней и теплой. А если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.
Что же касается погоды на ближайшие дни, то прогноз поможет сделать солнце. Если 3 февраля солнце восходит на чистом и ясном небе, то следует ждать похолодания.
Екатерина Гура