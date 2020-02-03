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10:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 февраля: определяем морозы по солнцу

В этом помогут восходы и закаты.

Источник: CC0/Seaq68

3 февраля православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника и святого Максима Грека.

Погоду на ближайшее время и на несколько месяцев вперед наши предки определяли с помощью различных народных примет.

Считалось, что, если на Максимов день стоит ясная и теплая погода, то и весна будет ранней и теплой. А если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.

Что же касается погоды на ближайшие дни, то прогноз поможет сделать солнце. Если 3 февраля солнце восходит на чистом и ясном небе, то следует ждать похолодания. Ярко-красный закат — на следующий день будет мороз. А чистый закат в морозную погоду — холода продержатся еще долго.

Екатерина Гура

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