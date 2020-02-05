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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Северное сияние — одна из достопримечательностей Русского Севера, которая привлекает туристов, но есть проблема. Шанс увидеть это явление в ближайшие пять лет крайне мал, рассказал радио Sputnik доктор физико-математических наук Владимир Обридко.

Источник: РИА Новости

Северное или полярное сияние — это свечение, которое можно наблюдать на небе в северных широтах, в том числе и в России. Этот эффект возникает, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.

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К сожалению, это красивое явление весьма редкое, и чем дальше, тем реже оно будет происходить. В ближайшие пять лет россияне северное сияние не увидят, рассказал радио Sputnik заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко.

«Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — считает ученый.

Для россиян северное чудо — это не только зрелище, но еще возможность заработать. В стране масса туристических компаний, которые специализируются на «охоте за северным сиянием». Но что они предлагают, если активность Солнца на минимуме?

«По всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация. Я бы сказал, что несколько выше вероятность увидеть северное сияние в северной Канаде, но и там они будут не сильные. Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас — низкая», — объяснил ученый.

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