Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние

Северное или полярное сияние — это свечение, которое можно наблюдать на небе в северных широтах, в том числе и в России. Этот эффект возникает, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.
К сожалению, это красивое явление весьма редкое, и чем дальше, тем реже оно будет происходить. В ближайшие пять лет россияне северное сияние не увидят, рассказал радио Sputnik заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко.
«Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — считает ученый.
Для россиян северное чудо — это не только зрелище, но еще возможность заработать. В стране масса туристических компаний, которые специализируются на «охоте за северным сиянием». Но что они предлагают, если активность Солнца на минимуме?
«По всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация. Я бы сказал, что несколько выше вероятность увидеть северное сияние в северной Канаде, но и там они будут не сильные. Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас — низкая», — объяснил ученый.