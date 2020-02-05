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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 февраля: определяем погоду на год вперед

По сегодняшней погоде можно узнать, какими будут лето и зима.

Источник: Reuters

5 февраля православная церковь почитает память священномучеников Климента и Агафангела. В народе этот день получил название Агафий-полухлебник или Агафьин день. По погоде в этот день можно было судить о том, каким будет лето и следующая зима.

К примеру, какая погода стоит в первой половине дня — таким будет и декабрь, а послеобеденная погода — к такому же январю.

Если Агафьин день выдался особенно холодным, то следующая зима наступит очень рано. Солнце и оттепель — начало зимы будет теплым и мягким.

А еще, если 5 февраля на улице морозно и ясно, то следует ждать жаркого августа.

По народным приметам можно сделать прогноз и на ближайшие дни. Если на Агафьин день метет сильная метель, то вьюги закончаться еще не скоро.

Синицы громко щебечут — к похолоданию, а если белки прыгают по деревьям — к оттепели.

Екатерина Гура

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