Погодные приметы на 5 февраля: определяем погоду на год вперед
По сегодняшней погоде можно узнать, какими будут лето и зима.
По сегодняшней погоде можно узнать, какими будут лето и зима.
5 февраля православная церковь почитает память священномучеников Климента и Агафангела. В народе этот день получил название
К примеру, какая погода стоит в первой половине дня — таким будет и декабрь, а послеобеденная погода — к такому же январю.
Если Агафьин день выдался особенно холодным, то следующая зима наступит очень рано. Солнце и оттепель — начало зимы будет теплым и мягким.
По народным приметам можно сделать прогноз и на ближайшие дни. Если на Агафьин день метет сильная метель, то вьюги закончаться еще не скоро.
Синицы громко щебечут — к похолоданию, а если белки прыгают по деревьям — к оттепели.
Екатерина Гура