Погодные приметы на 6 февраля: узнаем, какой будет весна
Благодаря облакам можно понять, когда ждать тепла.
Благодаря облакам можно понять, когда ждать тепла.
6 февраля православная церковь почитает святую Ксению. В народе эта дата получила название Ксения Весноуказательница или
По народным приметам в этот день можно было узнать, какой будет весна. Считается, какая погода стоит в этот день, такой будет и весна, а метель 6 февраля предвещает позднюю весну.
По природным явлениям можно также узнать погоду на ближайшее время. Если в этот день на светлом небе видны редки и высокие облака, то скоро будет оттепель. Потепление также предвещают активно воркующие голуби.
Кстати, если на Ксению стоит безветренная погода, то июль будет жарким и сухим.
Екатерина Гура