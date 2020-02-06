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09:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 февраля: узнаем, какой будет весна

Благодаря облакам можно понять, когда ждать тепла.

Источник: Reuters

6 февраля православная церковь почитает святую Ксению. В народе эта дата получила название Ксения Весноуказательница или Аксинья-Полузимница, так как считалась переломом зимы.

По народным приметам в этот день можно было узнать, какой будет весна. Считается, какая погода стоит в этот день, такой будет и весна, а метель 6 февраля предвещает позднюю весну.

По природным явлениям можно также узнать погоду на ближайшее время. Если в этот день на светлом небе видны редки и высокие облака, то скоро будет оттепель. Потепление также предвещают активно воркующие голуби.

Кстати, если на Ксению стоит безветренная погода, то июль будет жарким и сухим.

Екатерина Гура

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