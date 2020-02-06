Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
27Как жили студенты в советские годы
09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о «погодных качелях»

В России ожидаются резкие скачки температур, так называемые «погодные качели». Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Источник: Reuters

По словам Паршиной, все основные погодные события произойдут на юге России, так как туда быстро перемещается циклон, который вызывал осадки в Крыму в виде дождя и мокрого снега. 6 и 7 февраля на полуострове будет действовать штормовое предупреждение. 8 февраля в регионе ожидается резкое похолодание со снегом и метелью, а 10 февраля там потеплеет до 0-плюс 5 градусов, что «очень холодно» для Крыма.

Читайте также
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Ожидается, что 8 февраля циклон из Крыма придет на Урал — в Курганской, Свердловской и Тюменской областях пройдут сильный снег и метель. В Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В столичном регионе погода будет зависеть от антициклона с арктическим воздухом с Баренцева моря, возможен небольшой снег. Однако 8 февраля ночью может быть до -18 градусов, а днем минус 5−10 градусов. Ветер останется северным, без осадков. 9 февраля ночь будет морозная, однако днем ожидается плюс 1 и небольшой снег. Такая же ситуация сложится и в близлежащих от Москвы регионах, уточнила Паршина.

3 февраля новый глава Гидрометцентра Сергей Борщ объяснил зимние погодные аномалии в России. Они вызваны особенностями атмосферной циркуляции на Северном полушарии — теплый воздух с Атлантики постоянно выносится в европейский регион. Борщ добавил, что необычность сложившейся ситуации заключается в том, что аномально теплая погода держится уже 68 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Названо самое опасное место для заражения коронавирусом
28-летняя супермодель поделилась фото в нижнем белье
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вещи, которые Вам приятны. 199
Совет нужен -- 168
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 135
Всё о полном приводе 89
Кино
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор» Телеведущая стала героиней популярной программы о стиле
Новости партнеров
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Gnezdo.ru
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»