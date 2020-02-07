Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Макдоналдс» в СССР: открытие ресторана, ставшего символом эпохи Почему в советском Макдональдсе не было Биг Тейсти? Сколько Биг Маков мог себе позволить советский инженер
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 февраля: что ждать от следующей зимы

Оттепель в этот день предвещает скорые морозы.

Источник: AP 2020

В православном календаре 7 февраля — день святителя Григория Богослова. В народе этот день получил название Григорьев.

По погоде в этот день наши предки определяли, какой будет следующая зима. Так, погода с утра и до обеда будет соответствовать декабрю и январю, а с полудня до вечера — февралю.

Сильная метель на Григорьев день предвещает раннюю и холодную осень. А если днем пошел небольшой снег, то осень будет затяжной, а зима поздней.

По другим природным явлениям можно определить и погоду на ближайшие дни. Если на улице оттепель и звенит капель — скоро ударят сильные морозы. А если воробьи чирикают весь день — ждите потепление.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вещи, которые Вам приятны. 204
Совет нужен -- 172
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 136
Вспомним чему учили в автошколе? 122
Кино
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире Параметры 33-летнего актера на 92% близки к «идеалу»
Новости партнеров
"Голливудская" фотосессия Поклонской: полная версия
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Как сыр в масле: Успенская показала свой шикарный особняк
Пенсионные накопления обложат налогом
Gnezdo.ru
Запуск поездов по Крымскому мосту сорвался. Почему
Что случилось: подробности смерти Лужкова
Видео реакции министров РФ на слова об их отставке
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Леди
Тесно вдвоем: знаменитые любовные треугольники Он, она и… еще один человек. Рассказываем о людях, которым было тесно в браке
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»