Погодные приметы на 7 февраля: что ждать от следующей зимы
Оттепель в этот день предвещает скорые морозы.
Оттепель в этот день предвещает скорые морозы.
В православном календаре 7 февраля — день святителя Григория Богослова. В народе этот день получил название Григорьев.
По погоде в этот день наши предки определяли, какой будет следующая зима. Так, погода с утра и до обеда будет соответствовать декабрю и январю, а с полудня до вечера — февралю.
Сильная метель на Григорьев день предвещает раннюю и холодную осень. А если днем пошел небольшой снег, то осень будет затяжной, а зима поздней.
По другим природным явлениям можно определить и погоду на ближайшие дни. Если на улице оттепель и звенит капель — скоро ударят сильные морозы. А если воробьи чирикают весь день — ждите потепление.
Екатерина Гура