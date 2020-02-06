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17:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

На берегу Финского залива скопились «яйца» (фото)

Красивый и редкий феномен.

Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями «ледяных яиц», кристаллических «цветов» и «бумаги» с побережья Финского залива.

«Сегодня на побережье Финского залива заметили ледяные шары. Они покрыли весь пляж в поселке Солнечное», — пишут очевидцы.

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Когда морские волны размывают скопившийся у берега подтаявший лед, его кусочки в переохлажденной воде слипаются и образуют куски покрупнее. Волны придают им округлую форму, объясняют этот феномен в CNN Weather.

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В другом месте осколки льда в заливе больше напоминают обрывки бумаги. «Финский залив сковало льдом — теперь берег называют пустыней камней и другой планетой. В лучах солнца это особенно красиво!» — пишут пользователи из Санкт-Петербурга.

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Возле Парка имени 300-летия Санкт-Петербурга узоры на льду напоминают сказочные цветы. «Чудо. Красиво как!» — комментируют подписчики.

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Анна Лысенко

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