На берегу Финского залива скопились «яйца» (фото)
Красивый и редкий феномен.
Красивый и редкий феномен.
Пользователи соцсетей массово делятся фотографиями «ледяных яиц», кристаллических «цветов» и «бумаги» с побережья Финского залива.
«Сегодня на побережье Финского залива заметили ледяные шары. Они покрыли весь пляж в поселке Солнечное», — пишут очевидцы.
Когда морские волны размывают скопившийся у берега подтаявший лед, его кусочки в переохлажденной воде слипаются и образуют куски покрупнее. Волны придают им округлую форму, объясняют этот феномен в CNN Weather.
В другом месте осколки льда в заливе больше напоминают обрывки бумаги. «Финский залив сковало льдом — теперь берег называют пустыней камней и другой планетой. В лучах солнца это особенно красиво!» — пишут пользователи из
Возле Парка имени 300-летия
Анна Лысенко