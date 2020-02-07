Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Отсутствие снега и льда может нарушить ход весеннего нереста сазанов, лещей и карасей.
Отсутствие снега и льда может нарушить ход весеннего нереста сазанов, лещей и карасей.
Крайне малое количество снега, выпавшее этой зимой в некоторых регионах, обернется серьезной проблемой для обитателей рек. Если сток талой воды будет слабым, нерестилища могут обмелеть, рассказали «Известиям» в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации). Подтвердили эту информацию и в Росрыболовстве.
— Условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности)
Фитофильные рыбы откладывают икру, когда разливается река. Если зима малоснежная, вода быстро сходит, икра остается на траве и погибает, пояснил «Известиям»
Рыба, которая живет сейчас, конечно, не погибнет, а уплывет вместе с водой. Но если будет плохой нерест и сократится количество мальков, потери станут особенно заметными через 2−3 года. У той рыбы, которая не сможет нереститься, будет «провал поколения», и популяция может упасть на 20−30%.
В итоге в российских реках может заметно сократиться численность лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы, карася и других видов рыб, подчеркнул эксперт.
Проблема, связанная с теплой зимой, возникала на Волге и в прошлом году, напомнил директор института водных проблем РАН Виктор
— Тогда причина была другая: при большом снегозапасе изменился режим таяния.
Еще одна серьезная проблема 2020 года — отсутствие ледостава. Во многих регионах до сих пор водоемы практически не покрыты льдом.
— Замерзание рек происходит позже, оттаивание раньше. Зимний сток у рек растет. Факторы эти необычные. Любая экосистема любит стабильность, те условия, к которым она привыкла. Через 50, а скорее, через 100 лет система приспособится именно к этим условиям. Но когда стабильность нарушается именно в конкретный момент, это нарушает ход вещей, и это сказывается на всех организмах, — заключил Виктор
Эколог связывает происходящее с глобальным потеплением. По его мнению, последствием нарушения баланса экосистемы в будущем может стать бурное размножение рыбы. Однако и это явление специалисты считают неблагоприятным: лишних особей, которые появятся в реках
— Обычно
Ученые считают, что
Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год.
В целом глобальное потепление может негативно сказаться на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг), объяснил «Известиям» кандидат биологических наук, научный сотрудник Московского
Однако все эксперты сходятся в том, что до наступления необратимых для речной экосистемы последствий еще есть время, и если количество осадков придет в норму, будущее окажется не таким плачевным.
Росрыболовство принимает меры для предотвращения негативного сценария — в агентстве «Известиям» рассказали, что для обеспечения воспроизводства рыбы ежегодно проводятся мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации, выставлению нерестилищ в водоемах и искусственному воспроизводству части видов рыб.