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14:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Закат над озером Юта показали в завораживающем таймлапсе (видео)

Очень живописное зрелище.

42-летний фотограф и видеограф Уэсли Астон в начале февраля путешествовал в районе озера Юта, которое расположено в одноименном американском штате.

Астон предположил, что сможет снять красивый зимний закат над водой, и не прогадал. Он установил камеру и запечатлел живописное зрелище в режиме таймлапс.

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Екатерина Гура

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