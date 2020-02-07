Закат над озером Юта показали в завораживающем таймлапсе (видео)
Очень живописное зрелище.
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Очень живописное зрелище.
42-летний фотограф и видеограф Уэсли Астон в начале февраля путешествовал в районе озера Юта, которое расположено в одноименном американском штате.
Астон предположил, что сможет снять красивый зимний закат над водой, и не прогадал. Он установил камеру и запечатлел живописное зрелище в режиме таймлапс.
Екатерина Гура