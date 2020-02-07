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15:06 (мск), источник: РИА Новости

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.

Источник: РИА Новости

Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года.

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«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.

«Это может быть связано с глобальным потеплением», — приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес.

Антарктида простирается на 14 миллионов квадратных километров и полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура на территории Антарктиды варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), климат Антарктического полуострова — крупнейшего на континенте — один из наиболее быстро изменяющихся на планете. За последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 °C. Самая высокая температура для «региона Антарктика» (по определению ВМО и ООН, все земли и лед к югу от 60 ° ю.ш.) 19,8 °С наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.

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