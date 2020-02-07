Российский поселок замуровало льдом
Жителей поселка Высокогорный в Хабаровском крае замуровало льдом в собственных домах.
Жителей поселка Высокогорный в Хабаровском крае замуровало льдом в собственных домах.
Река Мули, протекающая в черте поселка, вышла из берегов и затопила несколько жилых домов.
По словам местной жительницы Валентины Цвирко, ей приходится проходить в свой двор окольными путями, поскольку дом уже окружен замерзающей водой. «Некоторые жители даже за едой выйти не могут, а чиновники нас все “завтраками кормят” — мол, техника уже на подходе, скоро все будет, хотя тут каждая минута на счету», — рассказала дочь Валентины.
В администрации района заявили, что подходящей для уборки льда техники у них нет. Люди связывались с представителями различных производственных предприятий, но все машины находятся в тайге, поэтому направить их в поселок пока что нет возможности. «Пусть жители пишут обращение к нам на почту, тогда и будем разбираться», — сказали в приемной.
«Мы сначала пытались убрать лед самостоятельно. У соседа моего есть
Глава администрации Высокогорного Татьяна Гребенюк, отвечая на запрос журналистов, заявила, что уже есть договоренность с лесодобывающей компанией. С помощью ее техники власти собираются пробить проход во льду для спуска воды.