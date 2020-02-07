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17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский поселок замуровало льдом

Жителей поселка Высокогорный в Хабаровском крае замуровало льдом в собственных домах. Из-за слоя наледи у россиян не открываются двери и ворота, сообщает DVhub.ru.

Река Мули, протекающая в черте поселка, вышла из берегов и затопила несколько жилых домов. Из-за мороза вода замерзла, сковав льдом двери и ворота. Как сообщает агентство «Хабаровский край сегодня», из-за этой проблемы людям сложно добираться на работу, а дворовые животные рискуют утонуть.

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По словам местной жительницы Валентины Цвирко, ей приходится проходить в свой двор окольными путями, поскольку дом уже окружен замерзающей водой. «Некоторые жители даже за едой выйти не могут, а чиновники нас все “завтраками кормят” — мол, техника уже на подходе, скоро все будет, хотя тут каждая минута на счету», — рассказала дочь Валентины.

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В администрации района заявили, что подходящей для уборки льда техники у них нет. Люди связывались с представителями различных производственных предприятий, но все машины находятся в тайге, поэтому направить их в поселок пока что нет возможности. «Пусть жители пишут обращение к нам на почту, тогда и будем разбираться», — сказали в приемной.

«Мы сначала пытались убрать лед самостоятельно. У соседа моего есть что-то вроде маленького трактора, но он не особо помог. Так как рядом дорога, мы боялись, что трактором ее повредим и вообще проезд перекроем людям. А администрация помощи не оказывает, это катастрофа какая-то», — пожаловались местные жители.

Глава администрации Высокогорного Татьяна Гребенюк, отвечая на запрос журналистов, заявила, что уже есть договоренность с лесодобывающей компанией. С помощью ее техники власти собираются пробить проход во льду для спуска воды.

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