Погодные приметы на 8 февраля: смотрим на луну
По погоде в этот день угадывали, каким будет лето.
По погоде в этот день угадывали, каким будет лето.
8 февраля по народному календарю — Федоров день. Крестьяне смотрели на луну, чтобы узнать о возможной перемене погоды. Если у нее бледный цвет — будет снегопад.
Если погода ясная, а ветра нет — весна наступит рано и будет теплой. Синицы беспокоятся с утра — зима затянется. Чистый солнечный закат — к морозу.
Морозы в феврале обещают жаркое лето, в особенности август.