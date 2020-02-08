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09:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 февраля: смотрим на луну

По погоде в этот день угадывали, каким будет лето.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2020

8 февраля по народному календарю — Федоров день. Крестьяне смотрели на луну, чтобы узнать о возможной перемене погоды. Если у нее бледный цвет — будет снегопад.

Если погода ясная, а ветра нет — весна наступит рано и будет теплой. Синицы беспокоятся с утра — зима затянется. Чистый солнечный закат — к морозу.

Морозы в феврале обещают жаркое лето, в особенности август.

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