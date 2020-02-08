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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Россией взойдет «снежная» Луна

Это будет очень эффектное полнолуние.

9 февраля жители России смогут наблюдать «снежную» Луну. Так называют полнолуние в феврале.

Это будет одно из самых эффектных полнолуний в году, так как Луна сильно приблизится к Земле. Но называть «снежную» Луну 2020 года суперлунием эксперты не спешат.

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Суперлунием неформально называют астрономическое явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря этому с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Термин впервые использовал астролог Ричард Нолле в 1979 году в журнале гороскопов. Астрономы этот термин не используют, поэтому научного определения «суперлуния» не существует.

Тем временем фотографы-любители по всему миру делятся фотографиями Луны за день до полнолуния. Выглядит она действительно очень эффектно.

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Анна Лысенко

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