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13:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Европу предупредили о возможном похолодании климата

Круговорот Бофорта может выпустить в Атлантику всю накопленную десятилетиями холодную воду сразу.

Источник: Reuters
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Быстрое таяние льда в Арктике меняет океанические течения, что может сделать климат Европы более холодным, говорится в новом исследовании NASA, опубликованном в Nature Communications.

Ученые проанализировали спутниковые данные о круговороте Бофорта за 12 лет. Это система океанических течений в Северном Ледовитом океане, которая аккумулирует пресную воду, поступающую в результате таяния ледяного покрова, в том числе из рек Сибири.

Круговорот поддерживает полярную среду в равновесии, сохраняя пресную воду на поверхности океана. Этот холодный верхний слой помогает защитить морской лед от таяния. Круговорот медленно, в течение десятилетий, высвобождает эту пресную воду небольшими объемами в Атлантический океан.

Но с 1990-х годов в круговороте накопилось огромное количество пресной воды — примерно 8 тысяч кубических километров. Анализ показал, что причиной этого стали масштабные потери морского льда летом и осенью. В итоге круговорот значительно ускорился.
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При этом в последние 20 лет в Арктике дул западный ветер, мешая выходу пресной воды в Атлантику. Это тоже необычно для региона, где ветры меняют направление каждые 5−7 лет.

Ученые пристально наблюдают за круговоротом Бофорта на случай, если ветер снова изменит направление. Это привело бы к попаданию в Атлантику всей накопленной десятилетиями воды сразу, что нарушит привычную циркуляцию теплой и холодной воды в океане и будет иметь последствия для морской флоры и фауны, а также для климата Европы.

«Мы не ожидаем конца Гольфстрима, но последствия будут», — прокомментировал соавтор статьи Алек Петти из Центра космических полётов Годдарда.

Анна Лысенко

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