Европу предупредили о возможном похолодании климата
Круговорот Бофорта может выпустить в Атлантику всю накопленную десятилетиями холодную воду сразу.
Круговорот Бофорта может выпустить в Атлантику всю накопленную десятилетиями холодную воду сразу.
Быстрое таяние льда в Арктике меняет океанические течения, что может сделать климат Европы более холодным, говорится в новом исследовании NASA, опубликованном в Nature Communications.
Ученые проанализировали спутниковые данные о круговороте Бофорта за 12 лет. Это система океанических течений в Северном Ледовитом океане, которая аккумулирует пресную воду, поступающую в результате таяния ледяного покрова, в том числе из рек Сибири.
Круговорот поддерживает полярную среду в равновесии, сохраняя пресную воду на поверхности океана. Этот холодный верхний слой помогает защитить морской лед от таяния. Круговорот медленно, в течение десятилетий, высвобождает эту пресную воду небольшими объемами в Атлантический океан.
При этом в последние 20 лет в Арктике дул западный ветер, мешая выходу пресной воды в Атлантику. Это тоже необычно для региона, где ветры меняют направление каждые 5−7 лет.
Ученые пристально наблюдают за круговоротом Бофорта на случай, если ветер снова изменит направление. Это привело бы к попаданию в Атлантику всей накопленной десятилетиями воды сразу, что нарушит привычную циркуляцию теплой и холодной воды в океане и будет иметь последствия для морской флоры и фауны, а также для климата Европы.
«Мы не ожидаем конца Гольфстрима, но последствия будут», — прокомментировал соавтор статьи Алек Петти из Центра космических полётов Годдарда.
Анна Лысенко