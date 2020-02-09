Улицы Сиднея превратились в реки (фото, видео)

За 48 часов в австралийском Сиднее выпала двухмесячная норма осадков, что привело к эвакуации тысяч человек, сообщают австралийские СМИ.
Это самый большой ливень в регионе с 1998 года, говорят метеорологи. Улицы города затоплены, штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода. Волны на пляже достигали 14 метров.
Без электричества остались около 150 тысяч человек, за экстренной помощью в службы спасения обратились 3,3 тысячи граждан. В городе и пригороде закрыты 38 школ, приостановлено движение паромов и общественного транспорта.
Синоптики ожидают, что ливни продлятся до следующих выходных.
Сильные дожди пришли в страну после смертельных лесных пожаров. Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га. Жертвами пожаров стали 25 человек и не менее миллиарда животных. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.