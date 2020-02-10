Погодные приметы на 10 февраля: смотрим на небо
Также можно определить погоду на предстоящее лето.
Также можно определить погоду на предстоящее лето.
10 февраля православные христиане отмечают день Ефрема Сирина. По погоде на Ефремов день наши предки делали прогнозы на ближайшие дни и предстоящее лето.
Считалось, что если 10 февраля дует сильный ветер, то лето будет холодным и дождливым. А вот снег и дождь, наоборот, предвещают жаркое и сухое лето.
О том, какая погода будет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Если оно
Екатерина Гура