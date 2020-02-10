Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 февраля: смотрим на небо

Также можно определить погоду на предстоящее лето.

Источник: CC0/Simon

10 февраля православные христиане отмечают день Ефрема Сирина. По погоде на Ефремов день наши предки делали прогнозы на ближайшие дни и предстоящее лето.

Считалось, что если 10 февраля дует сильный ветер, то лето будет холодным и дождливым. А вот снег и дождь, наоборот, предвещают жаркое и сухое лето.

О том, какая погода будет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Если оно темно-синего цвета, то скоро наступит потепление. Если по небу низко плывут густые облака, это к скорому снегу. Много ярких звезд — к ясной погоде.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 189
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 141
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020» В Лос-Анджелесе вручили золотые статуэтки лауреатам самой престижной кинопремии
Новости партнеров
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Как сыр в масле: Успенская показала свой шикарный особняк
Дети
Врач назвал бесполезные способы профилактики ОРВИ Педиатр рассказывает о том, как работают методы профилактики простуды, и работают ли они вообще
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»