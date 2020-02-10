На Европу обрушился мощный ураган «Киара»
Штормовой ветер, многометровые волны, ливни и снегопады.
Штормовой ветер, многометровые волны, ливни и снегопады.
Спустя пару недель после урагана «Глория», последствиями которого стали значительные разрушения и жертвы в Испании, Португалии и Франции, на другую часть Европы обрушился новый ураган под названием «Киара».
Основной удар стихии пришелся на Великобританию и Ирландию. От урагана также пострадали Нидерланды, Франция, Бельгия и Германия.
В Британии и Шотландии по данным синоптиков скорость ветра местами превышала 144 км/ч, передает ВВС.
Ураган бушует в Европе уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, его интенсивность в ближайшие дни немного уменьшится, но спасательные службы все равно призывают людей быть предельно внимательными.
Екатерина Гура