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18:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Европу обрушился мощный ураган «Киара»

Штормовой ветер, многометровые волны, ливни и снегопады.

Спустя пару недель после урагана «Глория», последствиями которого стали значительные разрушения и жертвы в Испании, Португалии и Франции, на другую часть Европы обрушился новый ураган под названием «Киара».

Основной удар стихии пришелся на Великобританию и Ирландию. От урагана также пострадали Нидерланды, Франция, Бельгия и Германия.

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Шотландия
Франция

В Британии и Шотландии по данным синоптиков скорость ветра местами превышала 144 км/ч, передает ВВС. Из-за стихии многие аэропорты и дороги были закрыты. Отменены или задерживаются поезда. Ураган принес в Европу штормовой ветер, сильные дожди, гигантские волны, снегопады и наводнения.

Шотландия
Британия
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Британия

Ураган бушует в Европе уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, его интенсивность в ближайшие дни немного уменьшится, но спасательные службы все равно призывают людей быть предельно внимательными.

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Британия
Британия

Екатерина Гура

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