Загадочные полюсы Солнца впервые покажут на фото
Космический зонд Solar Orbiter впервые в истории получит изображения северного и южного полюсов Солнца для изучения магнитного поля звезды и его влияния на Землю, сообщают в ESA.
Космический зонд Solar Orbiter впервые в истории получит изображения северного и южного полюсов Солнца для изучения магнитного поля звезды и его влияния на Землю, сообщают в ESA.
Запуск автоматического аппарата, разработанного ESA при участии NASA, состоялся 10 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В космос его вывела
Solar Orbiter потребуется около двух лет и несколько гравитационных маневров у Венеры и Земли, чтобы выйти на орбиту вокруг Солнца. Затем он начнет наблюдения, координируя свои действия с зондом Parker, запущенным в 2018 году.
Аппарат будет изучать окружающие его электрические и магнитные поля. А приборы дистанционного зондирования будут следить за атмосферой и оттоком материала на Солнце.
Анна Лысенко