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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Загадочные полюсы Солнца впервые покажут на фото

Космический зонд Solar Orbiter впервые в истории получит изображения северного и южного полюсов Солнца для изучения магнитного поля звезды и его влияния на Землю, сообщают в ESA.

Источник: NASA

Запуск автоматического аппарата, разработанного ESA при участии NASA, состоялся 10 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В космос его вывела ракета-носитель Atlas V.

Solar Orbiter потребуется около двух лет и несколько гравитационных маневров у Венеры и Земли, чтобы выйти на орбиту вокруг Солнца. Затем он начнет наблюдения, координируя свои действия с зондом Parker, запущенным в 2018 году.

Аппарат будет изучать окружающие его электрические и магнитные поля. А приборы дистанционного зондирования будут следить за атмосферой и оттоком материала на Солнце.

Анна Лысенко

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