Камера наблюдения засняла удар молнии в пассажирский самолет
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Житель британского Бирмингема Дэниел Перейра поделился на Facebook записью со своей камеры наружного наблюдения. На пленку попал момент, когда молния ночью ударила в пассажирский самолет.
Как стало известно, тем самым самолетом был борт ирландской авиакомпании Aer Lingus, совершавший рейс из Бирмингема в Дублин. Молния настигла самолет через несколько минут после взлета.
Представитель Aer Lingus подтвердил журналистам, что при вылете из Бирмингема в Дублин в 21:33 в борт рейса EI 277 попала молния. Но поскольку самолет рассчитан на то, чтобы выдерживать различные погодные явления, это не нанесло ему ущерба. Самолет долетел до Дублина, где приземлился часом позже, пишет The Sun.
Тем не менее, по словам автора видео, попадание молнии в самолет выглядело страшно. Во время удара была заметна очень яркая вспышка, а также слышен необычный мощный грохот.
Екатерина Гура