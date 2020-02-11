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15:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Багдаде второй раз за столетие выпал снег (фото)

Аномально холодная погода в Ираке продержится несколько дней.

Жители Багдада радуются неожиданно выпавшему снегу. Люди выходят на улицу, чтобы слепить снеговиков или поиграть в снежки.

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Последний раз подобное в столице Ирака видели в 2008 году, но в тот раз снег был мокрым и таял, едва достигнув земли. А вот снега, который пролежал бы не менее суток, здесь не видели около ста лет, сообщает AFP.

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По прогнозам Иракского метеорологического центра, снегопады в регионе продлятся и в среду. Холодная волна в страну пришла из Европы.

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Анна Лысенко

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