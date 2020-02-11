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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Десятки машин оказались под водой из-за наводнения в Шотландии

Драматические кадры были сняты местными жителями.

На Великобританию в начале февраля пришелся основной удар мощного урагана «Киара», затронувшего северную и центральную Европу. Несмотря на то, что Шотландия находилась не в эпицентре стихии, ее жителям все же досталось от природы немало.

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На кадрах, снятых жительницей города Данди Шивоной Кларк, показана запопленная парковка на набережной залива Ферт-оф-Тей неподалеку от моста Тэй.

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Кларк рассказала, что практически вся набережная, а также проходящая рядом трасса оказались под водой. Некоторые водители были вынуждены бросать свои авто из-за наводнения и буквально спасаться вплавь, пишет Caters News.

Екатерина Гура

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