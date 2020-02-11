Десятки машин оказались под водой из-за наводнения в Шотландии
Драматические кадры были сняты местными жителями.
Драматические кадры были сняты местными жителями.
На Великобританию в начале февраля пришелся основной удар мощного урагана «Киара», затронувшего северную и центральную Европу. Несмотря на то, что Шотландия находилась не в эпицентре стихии, ее жителям все же досталось от природы немало.
На кадрах, снятых жительницей города Данди Шивоной Кларк, показана запопленная парковка на набережной залива
Кларк рассказала, что практически вся набережная, а также проходящая рядом трасса оказались под водой. Некоторые водители были вынуждены бросать свои авто
Екатерина Гура