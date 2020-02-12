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16:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Недалеко от Антарктиды установилась аномально теплая погода (видео)

Туристам приходится на месте покупать летнюю одежду.

Всего в 100 километрах от самой южной континентальной точки Южной Америки в чилийском городе Пунта-Аренас зафиксированы аномально высокие для этого сезона температуры. Город известен тем, что находится рядом с Антарктидой, а потому сюда часто приезжают туристы, чтобы отправиться в экстремальное путешествие на Южный полюс.

Но в этом году их ждет разочарование. Вместо холода и снега, они могут наблюдать жаркое лето.

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В Пунта-Аренас уже несколько недель температура воздуха превышает 20 градусов тепла. Многие говорят, что им на месте приходится покупать летнюю одежду, так как ходить в зимних комбинезонах при такой температуре — просто невыносимо. А местные жители тем временем перебрались на городские пляжи.

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В самой Антарктиде также стоит рекордное тепло. Исследователи с чилийской базы отмечают, что с декабря на всем острове Кинг Джордж не было снега, а столбик термометра зарегистрировал температуру в 13 градусов тепла. По словам ученых, при таком темпе потепления растаявшие ледники за несколько веков поднимут уровень мирового океана более чем на 3 метра.

Екатерина Гура

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