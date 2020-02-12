Недалеко от Антарктиды установилась аномально теплая погода (видео)
Туристам приходится на месте покупать летнюю одежду.
Туристам приходится на месте покупать летнюю одежду.
Всего в 100 километрах от самой южной континентальной точки Южной Америки в чилийском городе
Но в этом году их ждет разочарование. Вместо холода и снега, они могут наблюдать жаркое лето.
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В самой Антарктиде также стоит рекордное тепло. Исследователи с чилийской базы отмечают, что с декабря на всем острове Кинг Джордж не было снега, а столбик термометра зарегистрировал температуру в 13 градусов тепла. По словам ученых, при таком темпе потепления растаявшие ледники за несколько веков поднимут уровень мирового океана более чем на 3 метра.
Екатерина Гура