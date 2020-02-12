Недалеко от Земли обнаружили новорожденную гигантскую планету
Ученые из Рочестерского технологического института обнаружили, что недалеко от Земли находится
Ученые из Рочестерского технологического института обнаружили, что недалеко от Земли находится
Планета получила название 2MASS 1155−7919 b. Она расположена в созвездии Хамелеон на расстоянии 330 световых лет от Солнечной системы и весит примерно в 10 раз больше Юпитера. Открытие астрономов опубликовано в Research Notes of the American Astronomical Society.
По словам исследователей, это «тусклый и прохладный объект», поскольку расстояние от планеты до звезды очень большое. Оно в 600 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.
Размеры 2MASS 1155−7919 b говорят о том, что ее формирование все еще продолжается. Молодая звезда, вокруг которой она вращается, появилась всего 5 миллионов лет назад. Она в тысячу раз моложе Солнца.
По словам ученых, находить «младенцев» среди планет удается крайне редко. До сих пор было всего четыре или пять подобных примеров.
Анна Лысенко