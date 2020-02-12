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17:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Недалеко от Земли обнаружили новорожденную гигантскую планету

Ученые из Рочестерского технологического института обнаружили, что недалеко от Земли находится планета-гигант, которая образовалась, по космическим меркам, совсем недавно.

Источник: NASA
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Планета получила название 2MASS 1155−7919 b. Она расположена в созвездии Хамелеон на расстоянии 330 световых лет от Солнечной системы и весит примерно в 10 раз больше Юпитера. Открытие астрономов опубликовано в Research Notes of the American Astronomical Society.

По словам исследователей, это «тусклый и прохладный объект», поскольку расстояние от планеты до звезды очень большое. Оно в 600 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Размеры 2MASS 1155−7919 b говорят о том, что ее формирование все еще продолжается. Молодая звезда, вокруг которой она вращается, появилась всего 5 миллионов лет назад. Она в тысячу раз моложе Солнца.

По словам ученых, находить «младенцев» среди планет удается крайне редко. До сих пор было всего четыре или пять подобных примеров.

Анна Лысенко

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