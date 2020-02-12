Удивительную круговую радугу сняли с воздуха в Австралии (видео)
Редкое и живописное явление природы.
Редкое и живописное явление природы.
51-летний аэрофотограф Колин Леонхардт, пролетая на вертолете над озером Аргайл в Западной Австралии, запечатлел на видео редкую круговую радугу.
Кстати, это видео было не таким уж и случайным. Фотограф рассказал, что четыре года назад уже снимал круговую радугу, поэтому после этого частенько охотился за тучами в надежде снять это природное явление снова.
Екатерина Гура