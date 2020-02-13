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12:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 февраля: наблюдаем за птицами

О погоде также расскажет иней.

Источник: @dustt

13 февраля православная церковь почитает память святого Никиты Новгородского. По поверью, святой молитвами мог не только погасить пожар, но и предотвратить засуху. Он также считается хранителем от молний и пожаров.

По разным народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшее время. Так, если ночь ясная, то на следующий день будет солнце. Днем на деревьях виден иней — осадков в ближайшие дни не будет.

Погоду также можно узнать, если присмотреться к поведению птиц. Вороны громко кричат — значит, скоро будет метель. Птицы на морозе купаются в снегу и громко поют — будет сырая погода.

Екатерина Гура

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