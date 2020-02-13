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16:57 (мск), источник: ТАСС Наука

Огромный айсберг откололся от антарктического ледника Пайн-Айленд

Его площадь составляет около 350 кв. км.

Источник: ESA

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Айсберг площадью около 350 кв. км откололся от ледника на антарктическом острове Пайн-Айленд и почти разу распался на более мелкие фрагменты. Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные наблюдений со спутников. Глубокие трещины в массиве антарктического ледника были замечены в 2019 году.

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Ледник Пайн-айленд — один из наиболее быстро тающих антарктических ледников на побережье моря Амундсена. За последние 25 лет от этого ледника уже пять раз — в 1992, 1996, 2000, 2009 и 2011 годах — откладывались крупные айсберги.

Ранее эксперты NASA при изучении спутниковых фотографий обнаружили на соседнем массиве — леднике Туэйтса — колоссальный провал, способный вместить 14 млрд тонн льда. Гигантский провал образовался в том районе, где язык ледника сползает со скального основания в океан.

По оценкам экспертов, если бы весь лед в массивах Пайн-Айленд и Туэйтс растаял, то уровень мирового океана поднялся бы на 1,2 м.

Согласно современным научным представлениям, оледенение Антарктиды началось около 23 млн лет назад и по мере развития оледенения Западная Антарктида, представлявшая ранее несколько разрозненных геологических формаций, объединилась с Восточной Антарктидой в единый массив. Площадь антарктического ледового щита составляет 14 млн кв. км, а объем льда в нем — 30 млн куб. км.

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