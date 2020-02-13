Огромный айсберг откололся от антарктического ледника Пайн-Айленд
Его площадь составляет около 350 кв. км.
Его площадь составляет около 350 кв. км.
Ледник
Ранее эксперты NASA при изучении спутниковых фотографий обнаружили на соседнем массиве — леднике Туэйтса — колоссальный провал, способный вместить 14 млрд тонн льда. Гигантский провал образовался в том районе, где язык ледника сползает со скального основания в океан.
По оценкам экспертов, если бы весь лед в массивах
Согласно современным научным представлениям, оледенение Антарктиды началось около 23 млн лет назад и по мере развития оледенения Западная Антарктида, представлявшая ранее несколько разрозненных геологических формаций, объединилась с Восточной Антарктидой в единый массив. Площадь антарктического ледового щита составляет 14 млн кв. км, а объем льда в нем — 30 млн куб. км.