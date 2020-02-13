Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На следующей неделе Центральную Россию накроет теплый атмосферный фронт и принесет рекордно теплую погоду, сообщил центр «Фобос».
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На следующей неделе Центральную Россию накроет теплый атмосферный фронт и принесет рекордно теплую погоду, сообщил центр «Фобос».
Синоптики ожидают, что до конца текущей неделе в Центральной России повысится атмосферное давление,
С наступлением же новой недели регион окажется под воздействие теплого атмосферного фронта, что приведет к мощному вторжению атлантического воздуха. Специалисты спрогнозировали плюсовую температуру в Москве даже ночью, а днем положительные значения достигнут пяти градусов.
«Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали +4,4°», — пояснили синоптики.
Однако метеорологи предупреждают о резком усилении ветра. Его порывы могут достичь 20 метров в секунду. Осадки при этом будут выпадать в виде дождя, что уменьшит снежный покров до «символических» значений.
При этом специалисты ожидают температурные рекорды не только в столице, но и в Смоленске, Твери, Туле, Калуге, Брянске и других городах.