Опубликовано Maddie Howard Четверг, 13 февраля 2020 г.
Грозовая туча, похожая на взрыв, напугала жителей Шотландии
Ничего опасного непогода не принесла.
Ничего опасного непогода не принесла.
В городе Глазго в Шотландии прошла буря с мокрым снегом и градом. Сама непогода ничего серьезного не принесла, но вот ее появление было очень эпичным зрелищем в духе лучших голливудских фильмов.
Дело в том, что штормовая туча была очень похожа на гигантский взрыв и выглядела довольно пугающе. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в соцсетях.
Екатерина Гура