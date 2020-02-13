Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак частные клиники наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Юбилей Дмитрия Маликова
18:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Грозовая туча, похожая на взрыв, напугала жителей Шотландии

Ничего опасного непогода не принесла.

В городе Глазго в Шотландии прошла буря с мокрым снегом и градом. Сама непогода ничего серьезного не принесла, но вот ее появление было очень эпичным зрелищем в духе лучших голливудских фильмов.

Опубликовано Maddie Howard Четверг, 13 февраля 2020 г.

Дело в том, что штормовая туча была очень похожа на гигантский взрыв и выглядела довольно пугающе. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в соцсетях.

Опубликовано Maddie Howard Четверг, 13 февраля 2020 г.
Опубликовано Severe Weather Europe Четверг, 13 февраля 2020 г.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Назван точный диагноз певицы МакSим
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Священников хоронят не как всех: странный обряд
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»