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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 февраля: узнаем погоду на весну

По сегодняшней погоде можно понять, каким будет следующий месяц.

Источник: AP 2020

Православная церковь 14 февраля вспоминает память мученика Трифона. В народе эта дата получила название Трифонов день или Трифон-перезимник. Большинство народных примет на 14 февраля помогают узнать, какой будет весна. Но также можно сделать прогноз и на ближайшее время.

Если на Трифона много звезд на небе, весна будет поздняя, но если много звезд часто падает — сезон будет теплый. Идет снег — весна будет дождливая. А если день 14 февраля выдался морозным, то и весна будет поздней и холодной.

Считалось, что какой Трифонов день, таким будет и ближайший месяц. Если тепло, то и в течение 30 последующих дней будет стоять погожая и теплая погода.

Если в конце дня на небе будет много белых прозрачных облаков, то ближайшие дни будут теплыми и ясными.

Екатерина Гура

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