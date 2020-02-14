Народные приметы на 14 февраля: узнаем погоду на весну
По сегодняшней погоде можно понять, каким будет следующий месяц.
По сегодняшней погоде можно понять, каким будет следующий месяц.
Православная церковь 14 февраля вспоминает память мученика Трифона. В народе эта дата получила название Трифонов день или
Если на Трифона много звезд на небе, весна будет поздняя, но если много звезд часто падает — сезон будет теплый. Идет снег — весна будет дождливая. А если день 14 февраля выдался морозным, то и весна будет поздней и холодной.
Считалось, что какой Трифонов день, таким будет и ближайший месяц. Если тепло, то и в течение 30 последующих дней будет стоять погожая и теплая погода.
Если в конце дня на небе будет много белых прозрачных облаков, то ближайшие дни будут теплыми и ясными.
Екатерина Гура