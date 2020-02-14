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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Световые столбы добавили канадской провинции «космической» атмосферы (фото)

Зрелище, похожее на кадры из фильма про инопланетян.

В середине февраля жители канадской провинции Альберта могли наблюдать в небе уникальное природное явление под названием «световые столбы». Это оптический эффект, представляющий собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время восхода или заката. Кроме того, световые столбы могут появляться и от искусственных источников света и благодаря этому полосы в небе могут быть разноцветными.

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Именно такой оптический эффект и наблюдали в Канаде. Свидетели редкого природного явления снимали и публиковали фото в соцсетях. Многие отметили, что разноцветные столбы, тянущиеся от города высоко в небо, были похожи на нечто космическое и мистическое.

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Екатерина Гура

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