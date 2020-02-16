Погодные приметы на 16 февраля: подготовка к весне
В народе 16 февраля — починки. Крестьяне ремонтировали и готовили к весне полевой инвентарь. При этом следили за погодой.
В народе 16 февраля — починки. Крестьяне ремонтировали и готовили к весне полевой инвентарь. При этом следили за погодой.
Если воробьи чирикают громко — весна наступит очень скоро. Идет снег — до весны еще далеко. Снег валит хлопьями — лето будет дождливым и холодным. Лес шумит — к оттепели или снегу.
С 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов — считалось, что после этого наступит настоящая весна.