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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 февраля: подготовка к весне

В народе 16 февраля — починки. Крестьяне ремонтировали и готовили к весне полевой инвентарь. При этом следили за погодой.

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Источник: Reuters

Если воробьи чирикают громко — весна наступит очень скоро. Идет снег — до весны еще далеко. Снег валит хлопьями — лето будет дождливым и холодным. Лес шумит — к оттепели или снегу.

С 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов — считалось, что после этого наступит настоящая весна.

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