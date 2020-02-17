Россиян предупредили о морозах в марте
В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены.
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее