Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: как вы помните советские песни о любвиВ честь Дня святого Валентина мы предлагаем вам вспомнить, какие строчки о любви были в знаменитых советских песнях. Вперед!
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о морозах в марте

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.

Источник: Агентство «Москва»
В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам метеоролога, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии
Танец бывшего майора МВД в розовом костюме покорил «Давай поженимся!». Видео
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
В Госдуме предложили присваивать автомобилям экологический класс У половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе, считают в Думе
Кино
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов Герои сериалов из этой подборки по экстравагантности манер не уступают своим пациентам, и именно поэтому за ними так интересно наблюдать
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Леди
Меньшова выбрала для съемок стильное платье с пуговицами Звезда раскрыла секрет своей стройности.
Новости партнеров
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Слова Лободы вызвали гнев у россиян
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку