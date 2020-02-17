Погодные приметы на 17 февраля: ждем сильные морозы
Сделать точный прогноз помогут еловые ветки.
Сделать точный прогноз помогут еловые ветки.
17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В народе этот день получил название Никола Студеный, так как обычно 17 февраля наступали сильные заморозки, которые называли «Никольскими морозами».
Сделать более точный прогноз на ближайшие дни нашим предкам помогали народные приметы.
Чтобы определить погоду, также можно посмотреть на еловые ветки. Если они загибаются к низу — стоит ждать снега, а если ветки подняты вверх — погода будет ясная.
Екатерина Гура