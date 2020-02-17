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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 февраля: ждем сильные морозы

Сделать точный прогноз помогут еловые ветки.

Источник: @aaronburden

17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В народе этот день получил название Никола Студеный, так как обычно 17 февраля наступали сильные заморозки, которые называли «Никольскими морозами».

Сделать более точный прогноз на ближайшие дни нашим предкам помогали народные приметы.

Считалось, что если сегодня туман стоит высоко — будет морозная, но ясная погода, а если стелется низко по земле — оттепель со снегом.

Чтобы определить погоду, также можно посмотреть на еловые ветки. Если они загибаются к низу — стоит ждать снега, а если ветки подняты вверх — погода будет ясная.

Екатерина Гура

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