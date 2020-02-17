В NASA показали самые высокие облака в атмосфере Земли
Невероятный вид.
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Невероятный вид.
Космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок серебристых облаков, снятый с борта МКС.
«Открытка с края космоса» была сделана на высоте примерно 433 километров над южной частью Тихого океана. В NASA уточнили, что на фото запечатлены серебристые облака или «ночные светящиеся облака», которые являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты. Увидеть их можно только тогда, когда солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их.
Екатерина Гура