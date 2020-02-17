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11:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали самые высокие облака в атмосфере Земли

Невероятный вид.

Источник: NASA

Космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок серебристых облаков, снятый с борта МКС.

«Открытка с края космоса» была сделана на высоте примерно 433 километров над южной частью Тихого океана. В NASA уточнили, что на фото запечатлены серебристые облака или «ночные светящиеся облака», которые являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты. Увидеть их можно только тогда, когда солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их.

Екатерина Гура

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