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16:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

На французский горнолыжный курорт снег завозят вертолетами

Около 50 тонн снега доставлены вертолетами в окрестности горнолыжного курорта Люшон-Сюпербаньер во французских Пиренеях и разбросаны по обнажившимся от необычайно теплой зимы склонам. Иначе курорт пришлось бы закрыть.

Снег, взятый с более высоких гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих в течение 14 и 15 февраля.

На этой неделе в Пиренеях установилась температура выше +10 градусов.

Местный муниципалитет потратил на доставку снега пять тысяч евро, но дело того стоило, считает его глава Эрве Пуно:

Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ.

Протесты «зеленых»

Период школьных каникул в феврале и марте — традиционный высокий сезон на лыжных курортах Франции.

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Трассы должны оставаться открытыми, чтобы сохранить примерно 80 рабочих мест лыжных инструкторов, машинистов подъемников и присматривающих за детьми, говорит Эрве Пуно.

Но доставку снега уже раскритиковали «зеленые».

«Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усугубляем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливающую это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катание на горных лыжах] себе позволить. Все шиворот-навыворот!» — заявил в интервью французскому телевидению активист группы «Юропьен Эколожи» Бастьен О.

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Эрве Пуно в ответ заметил, что переброска снега, возможно, и не была самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора.

Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом. Меньше снега — меньше гостей.

Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики.

От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.

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