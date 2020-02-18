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10:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Будет ли еще зима?

АиФ.ru выяснил у метеорологов, жителям каких регионов ожидать холодов, а кому готовиться к температуре выше климатической нормы.

Источник: СС0/Free-Photos

За последние месяцы россияне успели привыкнуть к «европейской» — практически бесснежной — зиме. Но, несмотря на то, что календарная весна наступит менее чем через две недели, метеорологи пока не советуют рассчитывать на рекордно теплую погоду в новом сезоне. При этом синоптики ожидают, что во многих регионах страны температура воздуха до конца зимы будет превышать климатическую норму.

Могут ли жители Европейской России еще испытать зимние морозы?

Понедельник, 17 февраля, во многих городах Европейской России начался с новых температурных рекордов. По данным центра погоды «Фобос», в Санкт-Петербурге температура воздуха еще утром достигла +6,9 °C, что стало новым максимальным показателем для сегодняшнего дня. А в Пскове столбики термометров показывали +7,9 °C, что на 2,7 °C выше рекорда 1939 года.

Нехарактерное для середины февраля тепло также установилось в Москве, Петрозаводске, Твери, Смоленске и других городах западной части Европейской России. Ожидается, что во вторник и среду, 18 и 19 февраля, столбики термометров продолжат ползти вверх, превышая рекордные значения.

Однако стоит помнить, что по климатическим канонам март является зимним месяцем. А значит, россиян могут ждать традиционные возвраты холодов.
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Температура воздуха в регионах европейской части России еще может снизиться до слабоотрицательных значений, рассказала АиФ.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до −9…−10 °C. «На севере европейской территории, в Коми, может быть до −15…−20 °C в отдельные ночи», — добавила она.

Какая погода ожидает россиян до конца недели?

По словам Людмилы Паршиной, в Европейской России уже стоит весенняя погода, однако в дальнейшем возможны колебания температуры.

Сейчас температура выше климатической нормы на 10−12 °C почти на всей европейской территории. К концу недели температура будет выше климатической нормы на 6−8 °C в центральных областях и в Поволжье. А на крайнем Северо-Западе (это Мурманская область и Карелия) — на 2−4 °C ниже климатической нормы.
Людмила Паршина
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России

При этом специалисты не исключают того, что до конца февраля температура воздуха будет выше климатической нормы во всех европейских регионах страны, отметила эксперт.

Какая погода будет в Москве на неделе и в праздники?

На протяжении всей рабочей недели в Москве будет стоять теплая погода, рассказал АиФ.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Во вторник и среду Москва будет находиться в теплой части обширного североатлантического циклона. Погода облачная, местами небольшие дожди, в ночь на среду в отдельных районах — с мокрым снегом», — отметил специалист.

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Во вторник, 18 февраля, ночью температура воздуха составит +2…+4 °C, днем — +4…+6 °C. В среду, 19 февраля, ночью столбики термометров покажут +1…+3 °C, днем — +3…+5 °C. Во вторник будет сильный и порывистый юго-западный ветер. Его скорость составит 6−11 метров в секунду. В среду ветер немного ослабеет, а его скорость снизится до 5−10 метров секунду. В эти два дня в столице возможно обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха, добавил Михаил Леус.

«С четверга до субботы характер погоды изменится. Основную роль в формировании синоптической ситуации в эти три дня будет играть поле повышенного атмосферного давления. В облаках появятся робкие прояснения. Не исключено, что будет проглядывать солнце, а осадки в эти дни маловероятны», — рассказал метеоролог. По ночам вернутся слабые заморозки (до -2 °C). Днем температура воздуха в четверг составит +3…+5 °C, в пятницу — +2…+4 °C, в субботу — +1…+3 °C. Ветер в эти дни будет слабым.

Однако погода испортится в праздничный день 23 февраля. Вновь станет облачно, пройдут осадки в виде мокрого снега, днем местами переходящие в дожди. Температура воздуха ночью составит около 0 °C, днем — +1…+3 °C. Также опять усилится ветер. Кроме того, в воскресенье москвичей ожидает очень низкое атмосферное давление. Оно опустится до 728 мм ртутного столба, что на 18−20 единиц ниже нормального значения, отметил Леус.

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