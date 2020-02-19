Названа причина аномальной зимы в России

Синоптик пояснил, что обеспечивающее перенос воздушных масс из Атлантики Северо-атлантическое колебание (САК) этой зимой добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и Хабаровского края. Антициклон установился только в конце декабря и январе, остальное время температура в России определялась воздушными массами из Атлантики.
«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — отметил Вильфанд, говоря о температурных отклонениях в этом году, которые, по словам синоптика, достигали 25−28 градусов. До конца недели этот показатель составит 16−20 градусов.
Кроме того, Вильфанд предупредил, что в ближайшее время ожидается облачная погода, прояснения будут лишь изредка.
Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода.
Роман ВильфандНаучный руководитель Гидрометцентра
Ранее Вильфанд предрек появление первых признаков весны на территории Европейской части России раньше обычного. Он сказал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам Вильфанда, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.