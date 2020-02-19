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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Для зимнего сезона это не типично, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
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Синоптик пояснил, что обеспечивающее перенос воздушных масс из Атлантики Северо-атлантическое колебание (САК) этой зимой добралось не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и Хабаровского края. Антициклон установился только в конце декабря и январе, остальное время температура в России определялась воздушными массами из Атлантики.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — отметил Вильфанд, говоря о температурных отклонениях в этом году, которые, по словам синоптика, достигали 25−28 градусов. До конца недели этот показатель составит 16−20 градусов.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что в ближайшее время ожидается облачная погода, прояснения будут лишь изредка.

Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра

Ранее Вильфанд предрек появление первых признаков весны на территории Европейской части России раньше обычного. Он сказал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в этом году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы. По словам Вильфанда, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, чем и будет обусловлено скорое потепление.

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