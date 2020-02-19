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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрофотограф снял МКС на фоне Луны

Любитель астрофотографии Хавьер Мантека запечатлел Международную космическую станцию, которая пролетела перед Луной.

Чтобы сделать такой кадр, испанец выжидал два года, говорит он. Фотограф сделал снимок в небольшом городке Кампо-Реал возле Мадрида. Он подключил камеру к телескопу и снимал со скоростью 25 кадров в секунду.

Финальное изображение Мантека скомпоновал из 17 кадров.

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Анна Лысенко

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