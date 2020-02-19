Астрофотограф снял МКС на фоне Луны
Любитель астрофотографии Хавьер Мантека запечатлел Международную космическую станцию, которая пролетела перед Луной.
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Любитель астрофотографии Хавьер Мантека запечатлел Международную космическую станцию, которая пролетела перед Луной.
Чтобы сделать такой кадр, испанец выжидал два года, говорит он. Фотограф сделал снимок в небольшом городке
Финальное изображение Мантека скомпоновал из 17 кадров.
Анна Лысенко